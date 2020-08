Kommunalwahl 2020 : Liana Mund will die Sicherung des Meßdorfer Feldes

Hardtberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Die SPD-Politikerin tritt für die Stärkung der Stadtteile ein.

Die Kandidatin

Mit der 20-jährigen Liana Mund bewirbt sich die junge Generation. Geboren wurde sie in Aachen, wo sie sich in der evangelischen Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall engagierte. Zum Jurastudium zog Mund 2018 nach Bonn. Hier fing sie an, sich mehr und mehr mit der Politik auseinanderzusetzen. Ende 2018 trat sie der SPD bei und engagiert sich in der Juso-Hochschulgruppe Bonn. Derzeit ist sie Mitglied des Vorstandes und Gleichstellungsbeauftragte. 2019 wurde Mund als Stipendiatin in die Friedrich-Ebert-Stiftung aufgenommen. Seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 ist sie in Hilfsorganisationen aktiv. Munds Eltern kamen 1994 als Spätaussiedler aus Kasachstan nach Deutschland; sie wuchs mit der russischen Sprache auf. Da bot sich an, in Flüchtlingsfamilien Dokumente zu übersetzen, Hausaufgaben zu erklären und zu Terminen als Dolmetscher mitzukommen. Als Ausgleich zum Studium und dem gesellschaftspolitischen Engagement geht die 20-Jährige regelmäßig ins Fitnessstudio und experimentiert in der Küche mit neuen Rezepten. Als Ziel hat sie sich gesetzt, sich auch in der Kommunalpolitik einzubringen, um etwas zu bewegen.