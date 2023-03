Ein Diabetiker aus Bonn erzählt Das bedeuten die Lieferengpässe bei Medikamenten für einen Betroffenen

In vielen Hardtberger Apotheken kennen die Mitarbeiter Murat Özel schon mit Namen, erkennen ihn direkt, wenn er vorbeikommt oder anruft. Der 33-Jährige ist Diabetiker und auf mehrere Medikamente angewiesen. Die sind für ihn allerdings oft nur schwer zu bekommen, weil es immer wieder Lieferengpässe gibt. Dann sitzt Özel manchmal stundenlang am Telefon, um eine Apotheke zu finden, in der er die Medikamente noch bekommt, die er braucht.