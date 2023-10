Die Linde in Lessenich Bonner Wirtin machte ihr Lokal im ganzen Vorgebirge bekannt

Lessenich · Es war die letzte Kneipe im Ort. Nun ist in der „Linde“ einen Zahnarztpraxis eingezogen. Bonner erinnern sich an die schönsten Momente, die sie in der Gaststätte verbracht haben. Eine Wirtin sorgte dafür, dass das Lokal im ganze Vorgebirge bekannt war.

19.10.2023, 15:00 Uhr

Die Linde in Lessenich vor dem Ersten Weltkrieg. Damals gehörte sie Johann Brodesser, die Gäste kamen teils hoch zu Ross. Foto: Stefan Knopp

Von Stefan Knopp

