Lisa Neuschwader ist Duisdorfs Weinkönigin Einlesen vor dem Weinlesen

Die Idee kam Lisa Neuschwander schon vor dreieinhalb Jahren, als Ramona Stefani zur Duisdorfer Weinkönigin gekrönt wurde. „Da habe ich zu meinem Vater gesagt: Es wäre schön, auch mal Duisdorf zu repräsentieren”, erzählt die 21-Jährige. Rainer Neuschwander hörte sich das gut an, und schon ging es los. Der Chef einer Duisdorfer Reinigungsfirma ist im Ort gut vernetzt, kennt insbesondere Bernd Schmidt, und der Vorsitzende des Ortsfestausschusses (OFA) hörte ebenfalls gut zu. Jetzt wird Lisa im September dann also zur Weinkönigin gekrönt. So kann das gehen in Duisdorf.