Bonner Heimatpreis : Lohn für bürgerschaftlichen Einsatz

Mehr als nur Nachbarn : So lebt es sich im Mehrgenerationen-Projekt in Duisdorf Viele Menschen in Bonn entscheiden sich für ein Leben in einer Hausgemeinschaft - so zum Beispiel im Mehrgenerationen-Projekt in Duisdorf. Dort leben 70 Erwachsene und 14 Kinder zusammen. Wir haben uns angeschaut, wie gut das Zusammenleben funktioniert.