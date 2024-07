Anwohner berichten von „Lost Place“ in Dransdorf Düstere Bunker-Geschichten aus der Vergangenheit

Ein junges Paar sitzt in der Sonne auf dem Balkon eines der Häuser an der Siemensstraße. Ihnen direkt gegenüber ragt die eher düstere, inzwischen teilweise überwachsene Fassade des Dransdorfer Hochbunkers auf. Was mit ihm in Zukunft passieren könnte, ist weiterhin unklar. „Ist vielleicht nicht schlecht, so einen Bunker vor der Tür zu haben“, sagt der Freund der jungen Frau, die in der Gegend aufgewachsen ist, mit Blick auf aktuelle Krisen und Konflikte auf der Welt. Doch im Falle eines Krieges in dem 1943 fertiggestellten Bunker (siehe „Historie“) Schutz finden zu können, ist ausgeschlossen. Die Stadt Bonn teilt mit, dass dieser Bunker längst nicht mehr dem Zivilschutz diene. Man sorge nur noch für dessen Verkehrssicherheit.