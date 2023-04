Das passende Instrument finden Mächtiger Flügel beeindruckt Musikschüler

In Bonn hat sie aktuell acht Schüler an diesem Instrument. Auch in Köln und Düsseldorf unterrichtet sie, in der Domstadt sind es fünf Schüler, in der Landeshauptstadt sogar 20. „Dort hatte ich nach einem Tag der offenen Tür wie diesem sechs neue Anmeldungen“, erzählt sie. Das Angebot, die verschiedenen Instrumente kennenzulernen, bringt also auf jeden Fall etwas. Deger hat demnächst in der Dransdorfer Einrichtung der Ludwig van Beethoven Musikschule Bonn auch Blockflötenunterricht auf dem Programm. Einst ein sehr beliebtes Instrument. Die Zeiten seien vorbei, sagt Pleuser. „Die Blockflöte wird gar nicht mehr so nachgefragt.“ Dabei sei das Spiel leicht zu lernen und ein guter Einstieg ins Musizieren.