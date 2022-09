Ein Jahr nach Unfall in Lessenich : Mäuerchen an der Kapelle steht noch immer nicht

Kirmes in Lessenich : Rummel auf der Roncallistraße Kirmesmacher haben es nicht leicht. In Lessenich-Meßdorf war das 2018 besonders deutlich zu sehen. Beinahe wäre die Tradition im Ort eingeschlafen. Ist sie aber nicht. Chef-Organisator Bruno Euskirchen musste sich aber einen Profi an die Seite holen, um am Wochenende mit den Lessenichern und Meßdorfern feiern zu können.