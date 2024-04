Brauchtum und Feste: Maikönigin will junge Frauen begeistern

Diese Vorstellung von einer „Mädchen-Auktion“ könnte ein Grund dafür sein, dass es keine Interessentinnen gab, meint Laura. Auch könnte es sein, dass die Aufgabe als arbeitsintensiv angesehen wird. „Auch das ist nicht so.“ Möglicherweise schrecke auch ab, dass man öfters mal vor Publikum sprechen muss. Aber der Hauptgrund wird wohl sein, dass es in diesem Jahr keine junge Frau im richtigen Alter und der passenden Lebenssituation gab: Nach dem Abitur geht es für viele zum Studium oder zur Ausbildung in die Ferne, und nur wenige sind trotzdem so oft in der Heimat wie Studentin Laura und so mit dem Brauchtum verbunden.