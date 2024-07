Bonner Soldaten im Auslandseinsatz „Man spricht über sein Testament und die nächste Heizungswartung“

Hardthöhe · Vor 30 Jahren entschied das Bundesverfassungsgericht: Deutsche Soldaten können an bewaffneten Auslandseinsätzen teilnehmen. Drei Soldaten, die auf der Hardthöhe stationiert sind, berichten, was sie in Afghanistan, Mali und im Irak erlebt haben.

12.07.2024 , 07:00 Uhr

Bundeswehrsoldaten steigen in ein Transportflugzeug. Foto: Bundeswehr/Torsten Kraatz/Torsten Kraatz

Von Dennis Scherer