37-Jähriger ausgeraubt : Raubüberfall in Bonn - Polizei fahndete mit Hubschrauber nach Tätern

Ein Hubschrauber der Polizei kam am Sonntagabend nach einem Raubüberfall in Bonn zum Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Petra Reuter

Bonn Ein 37-Jähriger ist am Sonntagabend in Bonn-Medinghoven von zwei bewaffneten jungen Männern überfallen und ausgeraubt worden. Bei der Fahndung nach den Tätern setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Zwei bewaffnete Männer haben am Sonntagabend einen 37-Jährigen in einem Parkhaus in Bonn-Medinghoven bedroht, überfallen und ausgeraubt und sind anschließend mit mehreren hundert Euro geflohen. Die Polizei leitete noch am Abend eine Fahndung nach den Tätern ein, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam.