Brüser Berg in Bonn : Mann nach stundenlangem Polizeieinsatz festgenommen

Brüser Berg in Bonn

Bonn Auf dem Brüser Berg lief seit dem Dienstagmittag ein größerer Polizeieinsatz. Ein Mann sprach von einem Balkon Drohungen aus und warf Gegenstände auf die Straße. Am Nachmittag wurde der Mann festgenommen.

Nach einem stundenlangen Einsatz im Bonner Ortsteil Brüser Berg hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen Mann festgenommen. Die Beamten waren am Mittag an die Messerschmittstraße ausgerückt, nachdem dort ein Mann von einem Balkon Drohungen ausgesprochen sowie Gegenstände aus der Wohnung geworfen hatte, teilte die Polizei mit.