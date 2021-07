Kurz abgetaucht : Marion & Sobo Band dreht ein Video im Hardtbergbad

Hardtberg Für ihr neues Video hat die Marion & Sobo Band einen Ausflug ins Schwimmbad gemacht. Beim Dreh im Hardtbergbad ging auch die Band baden. Wie gut eine Gitarre so etwas verkraftet, verrät Gitarrist Alexander Sobocinski.

Am Ende ging die ganze Band baden – mit Klamotten. Naja, nicht die ganze. Für die Musiker der Marion & Sobo Band war es das Ende eine langen Drehtags im Hardtbergbad. Dort entstand das Video zur ersten Single des neuen Albums. Das Ergebnis des Badetages ist seit Kurzem auf Youtube zu sehen.

Eine der letzten Szenen, die die Band an diesem Tag drehte, war der kollektive Tauchgang. Im Video ist zu sehen, wie die Musiker unter Wasser so tun, als würden sie ihre Instrumente spielen. Eine Gitarre wurde dann allerdings doch nass – und zwar die von Alexander Sobocinski.

„Aber sie hat super überlebt“, sagt der Gitarrist am Telefon. „Das Holz hat sich nicht verzogen, man kann sie noch spielen und sie klingt gut.“ Die Zuschauer müssten sich also überhaupt keine Sorgen machen, bei den Dreharbeiten zu diesem Video sei kein Instrument zu Schaden gekommen. „Ich würde es wieder tun“, bekennt er dann noch. Es sei allerdings alles andere als leicht, unter Wasser so zu tun, als ob man entspannt Gitarre spielen würde. Zumal er kein besonders guter Schwimmer sei.