Bonner bereiten sich auf Martinszüge vor : Sankt-Martin-Darsteller steigen wieder in den Sattel

Laternenumzüge

Der erste Martinszug im Hardtberg findet am Freitag, 4. November, statt. Auf dem Brüser Berg geht er um 18 Uhr am Brunnen an der Borsigallee los und endet auch dort. Die Laternen ziehen durch Celsius-, Riemann- und Fahrenheitstraße, Hankel-, Réamur- und Lilienthalstraße sowie Bredow- und Edisonallee.

In Röttgen können Kinder am Dienstag, 8. November, mit ihren Laternen zur Festwiese am Herzogsfreudenweg kommen. Um 17.30 Uhr geht es los, der Zugweg führt durch die Witterschlicker Allee, Am Schloßplatz, Dorfstraße, Kurfürstenplatz, Heidegartenstraße, Blumenstraße, Venantiusstraße und zurück zum Ausgangsort. Der Unternehmerverbund Röttgen/Ückesdorf spendiert dort die Martinsbrote.

Am Mittwoch, 9. November, geht es in Lengsdorf weiter. Start ist um 18 Uhr in der Enggasse/Brückengasse.

Der Duisdorfer Martinszug startet am Donnerstag, 10. November, um 18 Uhr auf der Rochusstraße vor der Rochuskirche. Geplant ist die Strecke über Derle- und Alte Straße, Am Wesselpütz und Grimmgasse, An der Kurfürstenquelle, Brunnen-, Weierborn- und Schmittstraße zurück auf die Rochusstraße, Ziel ist der Schulhof der Rochusschule.

Am gleichen Tag geht ab 18 Uhr auch der Martinszug durch Lessenich. Er startet und endet an der Laurentiusschule. Der große Bonner Martinszug vom Münster zum Marktplatz, der dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert, findet am Montag, 7. November, um 17 Uhr statt. kpo