40 Jahre Pilgern Matthiasbruderschaft St. Rochus feiert Jubiläum

Duisdorf · Die Matthiasbruderschaft St. Rochus aus Duisdorf feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit 40 Jahren pilgert die Gemeinschaft zum Grab des Apostels Matthias in Trier. Was als kleine Initiative begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einer festen Tradition entwickelt.

27.09.2024 , 11:00 Uhr

Karl Peetz (Mitte) bei einer Wallfahrt. Foto: Jean Michel

Von Abir Kassis