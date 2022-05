Ausstellung im Haus der Natur : Mehr Bewusstsein fürs Thema Ernährung

Foto: Stefan Knopp

Venusberg Wie lange verdaut der Körper das Essen? Das können Kinder in der Ausstellung "Nimmersatt" im Haus der Natur erfahren. Zudem gibt es Infos über saisonale und regionale Kost.



Vom Zaun aus kann man momentan gut beobachten, wie der Bauerngarten am Haus der Natur immer grüner wird. Kohlrabi und Mangold wurden dort gepflanzt, Radieschen, Kräuter und diverse Kohlsorten wachsen fleißig und irgendwann wird man auch Bohnen ernten können. Zitronella und Peter Siel gefällt das ganz bestimmt: Die Gesichter aus Brot, Gemüse und Obst, die durch die Ausstellung „Nimmersatt? Was uns auf den Teller kommt“ führen, haben für saisonale und regionale Kost viel übrig.

Das Angebot im Haus der Natur wurde schon letzte Woche corona-bedingt ohne großes Brimborium eröffnet. Kindgerecht und an vielen Stellen interaktiv wird das Thema Ernährung aufbereitet, und zwar auf Deutsch und Englisch. Da wird erklärt, wo die Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen, herkommt, ihr Weg in die Geschäfte nachvollzogen, der manchmal sehr lang ist, und auf welche Weisen man Lebensmittel auch haltbar machen kann. Die Ausstellung ist strukturiert in „Vor dem Teller“, „Auf dem Teller“ und „Nach dem Teller“.

Veranstaltungen zur Ausstellung Begleitung durch die Volkshochschule Die Ausstellung „Nimmersatt“ wird auch von einigen thematisch passenden Volkshochschul-Veranstaltungen begleitet, für die man sich auf der Homepage www.vhs-bonn.de anmelden kann. Am Samstag, 14. Mai, heißt es „Lasst uns über Essen reden!“: Von 10 bis 12 Uhr gibt es Rundgänge durch die Ausstellung und Gesprächsrunden, am Ende wird gemeinsam ein Snack zubereitet. Das Angebot ist gedacht für Kinder von acht bis zwölf Jahren und Begleitpersonen. Erwachsene zahlen sieben Euro, Kinder drei Euro. Kursnummer 1856. Am Samstag, 11. Juni, können Kinder von sechs bis zehn Jahren an der Aktion „Tomate, Zucchini und Co.“ teilnehmen. Von 10 bis 13 Uhr pflanzen sie unter Anleitung Sommergemüse im Bauerngarten an, es gibt Kostproben und viel Wissenswertes. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Kursnummer 1858. Und am Samstag, 25. Juni, erleben Kinder von 10 bis 12 Uhr bei „Mit der Raupe Nimmersatt dem Essen auf der Spur“, was Schmetterlinge besonders gerne essen, Ausflug in den Wald inklusive. Auch das Lieblingsessen der Teilnehmer wird beleuchtet, daneben machen sich die Kinder einen bunten Obstspieß. Besonders geeignet für Kinder von vier bis sieben Jahren. Auch hier zahlen Erwachsene sieben Euro, Kinder vier Euro. Kursnummer 1860. kpo

Schnuppern an Gewürzen

Da kann man an verschiedenen Gewürzen riechen, sich Audioinformationen anhören und Zutaten für verschiedene Gerichte zusammenstellen. Auch die ungleiche Verteilung von Nahrung auf der Welt und das Thema Fleischkonsum werden angesprochen – hier zeigt der sonst gut gelaunte Peter Siel sein grimmiges Gesicht. Weiterhin geht es um Abfallvermeidung, Verpackungsmüll und den Appell, nicht so viele Lebensmittel wegzuschmeißen. Dann darf auch das eigentliche Essen nicht fehlen: An einer Wand wird der Weg vom Mund durch den Verdauungstrakt bis zum Ausscheiden nachempfunden, dabei können die Kinder auch bunte Bälle durch einen Schlauch quasi durchs Gedärm rollen lassen.

Auch den Bauerngarten können die Besucher besichtigen. „Es hat viel pädagogisches Potenzial, wenn Kinder die Möglichkeit haben zu sehen, wie Bohnen wachsen und dass es nicht nur grüne, sondern auch gelbe und runde Zucchini gibt“, sagt Heike Hückesfeld, Leiterin des Hauses der Natur an der Waldau. Die Ausstellung, die sie beim Kindermuseum in Leipzig ausgeliehen hat, soll das ergänzen und ein Gefühl für Nachhaltigkeit vermitteln. „Unser Essverhalten hat große Auswirkungen aufs Klima“, sagt sie. „Das kommt immer mehr in unsere Köpfe, aber ich finde trotzdem, dass man es nicht genug hören kann.“ Die Ernährungsumstellung brauche Zeit, man müsse jetzt damit beginnen und mit der jetzigen jungen Generation anfangen.