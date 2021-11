Benefizkonzert für Flutopfer des Blasorchesters Altenahr : Mehrere Orchester spielen Musikmärchen

28 Musiker üben für den großen Benefiz-Auftritt in Endenich. Foto: Privat

Endenich Der Probenraum des Altenahrer Musikensemble ist von der Flut überschwemmt worden. 700 Notensätze sind verschwunden. Die Einnahmen aus einem Benefiz-Konzert in der Trinitatis-Kirche am Samstag, 20. November, soll beim Wiederaufbau helfen.

Das Blasorchester Altenahr ist von der Flutkatastrophe im Juli hart betroffen gewesen. Der Probenraum wurde völlig zerstört und mehr als 700 Notensätze verschwanden in den Fluten. Zudem ging die komplette musikalische und technische Ausrüstung des Blasorchesters verloren. Mit einem Benefizkonzert am Samstagabend in der Evangelischen Trinitatiskirche wollen die Mitglieder nun Spenden für den Wiederaufbau sammeln.