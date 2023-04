Tierwelt in Bonn Warum das Meßdorfer Feld ein Paradies für Vogelbeobachter ist

An der nächsten Biegung zückten die Vogelbeobachter erneut ihre Ferngläser, sichteten in einem Baum einen großen Vogel mit hellem Bauch, einen Mäusebussard. „Das ist unser häufigster großer Greifvogel“, so Larbig. Zur Ringeltaube erläuterte der Vogelkenner: „Das ist eine ganz fette Taube.“ Ein echter Zugvogel ist der Zilpzalp: „Er macht immer nur die beiden Töne, zilp, zalp.“ Schon gab es die nächsten Vögel zu sehen. Die Gruppe reckte die Hälse gen Himmel: „Lerchen können bis zu 250 Meter hochsteigen. Das ist nicht leicht zu beobachten. Und sie können permanent singen. Das ist ein Phänomen“, erläuterte Larbig. „Wenn Sie einen großen schwarzen Vogel sehen, dann ist das meistens eine Rabenkrähe“, erklärte er außerdem. Sie gehöre zu den am häufigsten vorkommenden Vögeln. Schlag auf Schlag lieferte Larbig weitere Erläuterungen. Die Blicke fielen auf einen schwarz-weißen Vogel mit langem Schwanz. Larbig: „Das kann eigentlich nur eine Elster sein.“