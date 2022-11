Energiesparen im Stadtbezirk Hardtberg : Mit 19 Grad durch den Winter

In der Fußgängerzone in Duisdorf soll die Weihnachtsbeleuchtung trotz Energiekrise wieder aufgehängt werden: Sie leuchtet sparsam mit LED-Lampen. Foto: Niklas Schröder

Duisdorf Im Hardtberg wollen Gewerbe und Behörden an vielen Stellen Energie sparen und die Heizung auf 19 Grad begrenzen. Dank LED-Lampen wird es aber in der Fußgängerzone in Duisdorf wieder weihnachtlich hell leuchten.



Die ungewöhnlich milden Temperaturen in diesem Herbst dürften die bisher von vielen Menschen erwarteten hohen Rechnungen für Energiekosten im Rahmen halten. Damit das auch so bleibt, überlegen sich nicht nur Verbraucher, sondern auch Behörden und der Einzelhandel eigene Strategien für die kommende kalte Jahreszeit. Im Stadtbezirk Hardtberg etwa wollen die Geschäftsleute selbstständig Energiesparmaßnahmen entwickeln. Allerdings: Auf die Weihnachtsbeleuchtung im Zentrum wollen die Gewerbetreibenden nicht verzichten.

Das berichtet Gisbert Weber, Vorsitzender der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg, die für die Weihnachtsbeleuchtung im Duisdorfer Zentrum verantwortlich ist. Rund 40 000 Euro haben die Mitglieder in den vergangenen Jahren in energiesparende Lichterketten investiert, berichtet Weber. „Wir haben alle Birnen gegen LED-Lichter ausgetauscht“, so der Vorsitzende. Die Energiekosten habe man so um rund 90 Prozent reduzieren können.

In der nächsten Woche sollen die Lichter in der Fußgängerzone wieder aufgehängt werden. Zur Adventszeit hofft der Einzelhandel auf viele Passanten, die sich die beleuchteten Fassaden und Bäume anschauen wollen. „Um Energie einzusparen, werden wir den Zeitraum aber eingrenzen“, kündigt Weber an. So soll die Beleuchtung erst ab 17 Uhr angeschaltet werden. Schaut man auf die heimischen Lichterketten und Glühbirnen, so hat die Energiekrise offensichtlich kaum Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Verbraucher gehabt, teilt eine Mitarbeiterin vom Hellweg-Baumarkt mit. Der Mitarbeiterin zufolge hat der Absatz bei Lampen und Lichtern bei Hellweg nicht abgenommen. Auf eine entsprechende Anfrage beim OBI-Baumarkt gab es keine Antwort.

Und wie will man noch im Stadtbezirk Hardtberg Energie sparen? Das Bezirksrathaus will wie die meisten städtischen Einrichtungen seine Raumtemperatur auf 19 Grad begrenzen, wie Isabel Klotz vom Presseamt der Stadt mitteilt. „Als direkt umsetzbare Maßnahme hat die Stadt Bonn grundsätzlich die Außenbeleuchtung an ihren Liegenschaften ausgeschaltet, die Heizperiode nach hinten geschoben und die Temperatur auf 19 Grad begrenzt“, so Klotz. Reguliert werden soll die Raumtemperatur im Rathaus Hardtberg über eine zentral gesteuerte Heizungsanlage.

„Die Mitarbeitenden unterstützen die städtischen Energiesparmaßnahmen durch achtsamen Umgang mit Strom und warmem Wasser. Zudem werden Leuchtmittel und Geräte sukzessive gegen energiesparende Modelle ausgetauscht“, erklärt Klotz weiter.

Und auch bei den Bundesministerien im Stadtbezirk wird die Raumtemperatur begrenzt. „Es gilt die Vorgabe, Büros nicht über 19 Grad zu beheizen“, erklärt Hanno Schäfer, Sprecher des Bundesfamilienministeriums auf Anfrage. Teilweise will die Behörde Gebäudeteile stilllegen, um Heizkosten zu sparen. Möglich sei das, weil viele Mitarbeiter bereits im Homeoffice arbeiteten. Derzeit werde zudem der Austausch vorhandener Thermostate durch Thermostatventile zur intelligenten Steuerung geprüft, so Schäfer. Wo technisch machbar, seien zudem die Zeiten der Heiztemperaturreduzierung in der Nacht verlängert worden und auch „nicht sicherheitsrelevante“ Beleuchtungsanlagen würden – soweit technisch möglich – ausgeschaltet. „Die Büros werden mit abschaltbaren Steckdosenleisten ausgestattet, damit alle Beschäftigten die elektrischen Geräte bei Arbeitsende mit einem Klick abschalten können“, erklärt Schäfer weiter. Und auch die Anzahl der Einzelplatzdrucker im Ministerium werde deutlich reduziert. Auf die Weihnachtsbeleuchtung solle ganz oder zumindest teilweise verzichtet werden.

Auch das Bundesverteidigungsministerium auf der Hardthöhe (BMVg) spart bereits kräftig beim Energieverbrauch. Dienstreisen würden so weit wie möglich vermieden, stattdessen nutze man „digitale Kommunikationsformate“, erklärt eine Sprecherin des BMVg. Die Straßenlaternen auf dem Gelände seien bereits mit LED umgerüstet worden. „Die Außenbeleuchtung wurde auf das ‚sicherheitsrelevante Maß‘ reduziert. Es erfolgt grundsätzlich keine Banner-, Kunst- oder Flaggenbeleuchtung mehr“, so die Sprecherin. Zudem seien auf dem Areal die Parkhäuser mit Zeitschaltuhren ausgestattet worden – die Beleuchtungskosten könnten so um 50 Prozent eingespart werden. Man habe darüber hinaus eine Kampagne gestartet, die sich an alle Mitarbeiter mit dem Aufruf richtet, aktiv beim Energiesparen mitzuwirken. Derzeit seien weitere Aktionen zur Sensibilisierung aller Mitarbeiter in Vorbereitung, sagt die Sprecherin. „Wir prüfen kontinuierlich, wo Anpassungen unter Beachtung der Regeln und Empfehlungen des Arbeitsschutzes vorgenommen werden können.“