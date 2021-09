Rollatortag in Duisdorf : Mit dem Rollator im Bus unterwegs

Duisdorf Für Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, ist es oft schwierig, in einen Bus einszusteigen. Wie das klappen kann, zeigten beim Rollatortag Mitarbeiter der SWB Bus und Bahn. Mit den Teilnehmern übten sie in einem Linienbus.

Am Donnerstag hatte sich die Seniorin mit ihrem Rollator auf den Weg zum Platz „Am Schickshof“ gemacht. Hierher hatten die SWB Bus und Bahn anlässlich des Rollatortages in der laufenden Mobilitätswoche eingeladen. Besucher der Infoveranstaltung hatten die Möglichkeit, Fragen rund um das Reisen mit Rollator im öffentlichen Nahverkehr zu stellen. Ebenfalls vor Ort war das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei: Beamte gaben Ratschläge, wie sich Personen, die mit dem Rollator unterwegs sind, vor Diebstahl schützen können. Auch das Überprüfen der Funktionstüchtigkeit der fahrbaren Gehhilfen war möglich.

Die meisten Senioren zog es an diesem Vormittag aber zu einem Linienbus, an dem Mitarbeiter der SWB zeigten, wie man am besten und sichersten mit dem Rollator ein- und aussteigt. Maria Langenberg-König machte gleich den Praxistest. Die Poppelsdorferin ist viel mit dem Bus unterwegs und muss sich dabei zahlreichen Herausforderungen stellen: „An der Kirschallee ist das Ein- und Aussteigen besonders schwierig. Und an der Haltestelle Belderberg/ Bertha-von-Suttner-Platz gibt es keinen großen Schwenkbereich. Der Bus fährt hier nicht direkt an den Bürgersteig ran“, berichtet sie.