Selbstversuch am WDR-Sendemast Mit einem Industriekletterer in Schwindel erregender Höhe

Eine Parallelseilbefahrung hört sich erst einmal langweilig an, ist aber in Wahrheit ganz schön aufregend. Denn was die Techniker der Firma CeKombau aus Celle am WDR-Sendemast auf dem Venusberg unternehmen, sieht bei näherer Betrachtung ziemlich waghalsig aus: Die Mitarbeiter fahren mit einer besonderen Seilbahn an den Abspannseilen des 180 Meter hohen Mastes entlang, um die Seile – die sogenannten Pardunen – zu prüfen und kleinere Sanierungsarbeiten auszuführen.