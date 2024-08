Mini-Comeback für den Spielmannszug Rot-Weiß Mit Tränchen an der Trumm

Und so rückten die Musikanten an und luden Klein ein, sich an seine Trumm zu stellen und mitzumachen. Sie hatten sich alle rote T-Shirts angezogen mit dem Spruch „Zum 85. vom Jupp sinn mir all für ihn noch ens do“. Und auf der Rückseite stand „Rut un wiess schlät et echte Spillmanns Hätz“. Ein solches T-Shirt mit Unterschriften von allen Beteiligten schenkten sie Klein. Der, nachhaltig gerührt, versprach dem Spielmannszug: „Euer Auftritt heute, der geht in die Duisdorfer Geschichte ein.“