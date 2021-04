Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe : Modellprojekt bereitet Migranten auf Pflegeberufe vor

Shilan Fendi (von rechts) und Birgit Schierbaum freuen sich mit Ahmad Al Mamar über die Ergebnisse des integrativen Modellprojekts INGE Foto: Stefan Hermes

Dransdorf Der Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe macht gute Erfahrungen mit einem Modellprojekt zur Integration und Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen. 26 Azubis werden derzeit beschäftigt.



Der Bedarf an Fachkräften in der Pflege- und Gesundheitswirtschaft ist derzeit größer als das am deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende Angebot. Auch um dem akuten Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen, beteiligt sich der Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe (BVPG) seit Dezember am Modellprojekt Integration und Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen (INGE). Ziel von INGE ist die berufliche Integration von Zugewanderten sowie die damit verbundene Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in den Einrichtungen des Pflege- und Gesundheitssystems. Das vom Verein Saaris (Saarland, Innovation und Standort) initiierte Projekt wird vom Bundesministerium für Gesundheit und vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes unterstützt.

„Etwa die Hälfte unserer rund 360 Auszubildenden in den Pflegeberufen hat einen Migrationshintergrund“, sagt Birgit Schierbaum, die stellvertretende Geschäftsführerin des Bonner Vereins. 26 Azubis nehmen an dem Modellprojekt INGE teil in dem die Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund im Rahmen einer „integrierten interkulturelle Pflegeausbildung“ gemeinsam lernen. Die INGE-Kurs- und Projektleiterin Shilan Fendi berichtet mit Begeisterung von den Möglichkeiten, die sich durch den neuen Integrationsansatz, der vor allem auch das Erlernen der Sprache in den Fokus rückt, ergeben: „Die Auszubildenden mit und ohne Migrationshintergrund haben sich für das Projekt offen und neugierig gezeigt. Sie haben keine Berührungsängste.“ In den drei Wochen, als noch Präsenzunterricht möglich war, hätten sich schnell interkulturelle Zweiergruppen gefunden, die voneinander profitieren konnten“, sagt die Pflegewissenschaftlerin. Wo der eine vielleicht sprachlich unterlegen sei, brächte der andere intellektuell mehr Erfahrung mit.

Pflegemangel Anzahl Pflegebedürftiger steigt Bis zum Jahr 2035 könnte der Mangel an Pflegekräften knapp 500.000 Fachkräfte betragen, prognostiziert das Institut der deutschen Wirtschaft auf Basis von Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Pflegebedürftigkeit in Deutschland. Laut dieser zweijährlich aktualisierten Pflegestatistik belief sich die Zahl der Pflegebedürftigen 2017 deutschlandweit auf rund 3,4 Millionen Menschen, 70 Prozent mehr als noch zu Beginn des Jahrtausends. Bis zum Jahr 2060 rechnet das Statistische Bundesamt mit einem Anstieg auf deutschlandweit rund 4,53 Millionen pflegebedürftige Menschen. Ursache hierfür ist vor allem die stetig wachsende Zahl älterer Menschen in Folge einer besser werdenden medizinischen Versorgung. Der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen ist älter als 60 Jahre. Die Pflegequote steigt von rund elf Prozent in der Altersgruppe der über 75-Jährigen auf rund 71 Prozent bei den über 90-Jährigen.

Alle zusammen machten die Erfahrung, dass Sprache ein echter Mehrwert ist. „In meinem Kurs“, so Fendi, „besitzen auch manche Teilnehmer ohne Migrationshintergrund und mit Hauptschulabschluss oftmals nicht die Fähigkeit, etwas beschreiben oder erklären zu können.“ Viele von ihnen machten während des INGE-Projekts die Erfahrung auch für sich einen Mehrwert zu generieren. So auch Ahmad Al Mamar (46). In seiner Heimat saß er 17 Jahre lang im Führerstand einer Lokomotive die Aleppo mit Damaskus verband. Eine Bombe traf seine Zug, durch die er eine Augenverletzung davontrug. Nachdem auch seine Eltern durch den Krieg getötet wurden, kam er vor fünf Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Zwei Jahre lang versuchte er sich bei den Bonner Stadtwerken und der Bundesbahn als Lokomotivführer zu bewerben, was jedoch an seiner inzwischen verminderten Sehkraft scheiterte. „In Syrien kennt man den Beruf des Altenpflegers nicht“, sagt er und ist dankbar für die Möglichkeit, über den BVPG nun ein neues Berufsleben beginnen zu können.

Al Mamar profitiert bereits von der gleichzeitigen Vermittlung fachspezifischer Inhalte des Pflegeberufs und der deutschen Sprache. Er freut sich darüber, alten Menschen helfen zu können. Oftmals habe er das Gefühl, dass man eine Familie sei. Nur sehr selten mache er negative oder rassistische Erfahrungen, die es auch unter Menschen mit Migrationshintergrund gebe, sagt er. „Für mich geht in einem Jahr der Traum in Erfüllung, als Altenpfleger arbeiten zu können.“ Auch wenn sich in Corona-Zeiten durch den notwendigen Distanzunterricht nicht alle Möglichkeiten eines produktiven Miteinanders ergeben konnten, ist sich Fendi sicher, die bereits gemachten positiven Erfahrungen mit INGE über den einjährigen Modellversuch hinaus fortzusetzen. Für sie liegt der Schlüssel gelingender Integration in dem Erwerb von Sprachkompetenz, die weit über die Ausübung des Berufs hinaus wirkt. Es sei wichtig, betont die Projektleiterin, „dass die Auszubildenden, egal ob Deutsche oder Nichtdeutsche, eine Struktur erlernten, wie sie die Dinge beschreiben und erläutern können.“ Denn dass, so Fendi, sei in der regulären Ausbildung bisher nicht vorhanden.

Schierbaum zeigt sich zuversichtlich, dass der BVPG eine Anschlussfinanzierung findet, um dieses sowie auch weitere Projekte des Vereins fortsetzen zu können. „Denn das was wir hier im Bonner Verein machen“, so Schierbaum, sei einmalig und gebe es in dieser Form kein zweites Mal in Deutschland. So ermöglicht der BVPG Menschen, die in der Pflege arbeiten möchten, aber noch nicht die Voraussetzung dazu mitbrächten, diese zu erlangen. „Wir haben hier die Bildungskette, die vom ersten Spracherwerb bis zur fertigen Ausbildung reicht“, betont die stellvertretende Geschäftsführerin und Abteilungsleiterin für Integration und Sprache des Vereins. Sie ist davon überzeugt, dass Shilan Fendi die mit INGE gemachten Erfahrungen auch in andere Projekte einfließen lässt. Sorgen bereitet Schierbaum die Finanzierung dieses und weiterer Projekte des Bonner Vereins, deren Fortführung auf Spendengelder angewiesen ist.