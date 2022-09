Fehlende Bürgerbeteiligung? : Kritik am Beschluss zur Mountainbike-Strecke am Venusberg

Umweltorganisationen kritisieren Pläne : Widerstand gegen Mountainbike-Strecke am Venusberg Umweltorganisationen sprechen sich gegen eine Strecke für Mountainbiker am Venusberg in Bonn aus. Sie haben Angst, dass die Natur Schaden nimmt und andere Besucher aus dem Wald verdrängt werden. Dass so was nicht passieren muss, zeigt ein Beispiel aus der Nähe von Hannover.