Müllproblem in Bonn-Tannenbusch „Papa, davon stirbt jetzt ein Igel“

In den Hausgemeinschaften scheitert es oftmals bereits an der richtigen Mülltrennung, berichteten die Teilnehmer. Gerade in den großen Wohnungsbauten, fehle es an Ansprechpartnern, die sich für eine richtige Müllentsorgung einsetzen. Abhilfe könne da ein Lotse in der Hausgemeinschaft leisten, der einen Blick auf das Müllmanagement hat und sich bei Problemen direkt an Bonnorange oder den Vermieter wendet, sagte Quartiersmanager Martin Eder. Wie gut das in der Praxis funktioniert, erzählt ein engagierter Bürger, der sich in seinem Haus für eine richtige Mülltrennung einsetzt und seine Nachbarn immer wieder aufklärt. Bereits nach kurzer Zeit habe er deutliche Verbesserungen sehen können, denn „gerade in den Hochhäusern kommen viele Kulturen zusammen, da wissen einige einfach nicht wie der Müll richtig getrennt wird“.