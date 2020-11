Kostenpflichtiger Inhalt: Gedenken an Bataclan-Anschlag : Musiker stellen sich in Endenich gegen den Terror

Gedenken in der Harmonie: Melchi Vepouyoum wird bei seinem Auftritt von einer Cellistin begleitet. Foto: Benjamin Westhoff

Endenich Bei einem Konzertabend in der Harmonie erinnerten Bonner Musiker an die Anschläge auf den Club Bataclan in Paris. Ein Konzert, von dem am Abend niemand wissen sollte, wo es gespielt wurde. Einige Künstler sind eng mit Frankreich verbunden.