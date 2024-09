Musikgruppe aus Lengsdorf „Das Besondere ist, dass wir nie aufgehört haben zu spielen“

Gespielt wird unentgeltlich bei privaten Feiern, Gemeindefesten, am Saint Patricks Day, für gemeinnützige Organisationen, im Urlaub an der Nordsee, in der Kirche oder bei Hochzeiten. „Da hat das Ganze seinen Ursprung“, so die 51-Jährige. „Wir haben uns gedacht, dazu gibt es schöne Tänze, um die Gäste in Kontakt zu kriegen“, ergänzt ihr Bruder. Seitdem hätte die Gruppe – stets in variierender Besetzung – bei vielen Hochzeiten im Bekanntenkreis gespielt.