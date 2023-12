Adventsstimmung in Duisdorf Bis die Trompete wiehert

Der Musikverein tut alles, um sein Publikum in vorweihnachtliche Stimmung zu bringen. Und dazu müssen die Arrangements nicht mal sehr aufwändig sein. „It’s the most wonderful time of the year“ zum Beispiel ist ein laut Krug eher einfacher Walzer. „Aber da muss man am Ausdruck arbeiten. Die Musiker müssen sich selber disziplinieren, dass sie ein vermeintlich einfaches Notenbild nicht nur runterspielen.“ Da muss die Leichtigkeit und Vorfreude des amerikanischen Weihnachtsliedes mitschwingen.