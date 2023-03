Nach Flutkatastrophe : Pärchen aus dem Ahrtal baut sich eine neue Existenz in Bonn auf

Das Familienunternehmen Regina und Stephan Sieger baut sich nach der Flut im Ahrtal eine neue Existenz in Bonn auf. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Stephan und Regina Sieger hatten bis zum 14. Juli 2021 einen Burger-Laden in Bad Neuenahr und einen Minigolf-Platz in Bad Bodendorf. Alles wurde von der Flut zerstört. Jetzt wollen die beiden in Bonn neu anfangen – mit einem Kiosk-Café in Duisdorf.