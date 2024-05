Nach Kritik in den sozialen Medien Deshalb mäht die Stadt Bonn ihre Wiesen im Mai

Erst lang, dann kurz – so lassen sich die beiden Fotos aus dem Derlertal beschreiben, die ein Nutzer in den sozialen Medien gepostet hat. Das Ganze versah er mit der Frage: „Weiß jemand, warum in den letzten Tagen im Derletal alle gerade stark blühenden Wiesen radikal abgemäht wurden?“. Er ist nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt. Ein anderer Nutzer wunderte sich darüber, dass die Stadt in Tannenbusch mähte. Es gebe doch den „Mähfreien Mai“, merkte er an.