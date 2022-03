Milder Winter in Bonn : Zahl der einheimischen Zecken nimmt zu

Röttgen Der milde Winter führt dazu, dass die Zahl der einheimischen Zecken zunimmt. Worauf ist bei einem Spaziergang im Kottenforst zu achten? Wie wird eine Zecke richtig entfernt? Und wann muss man zum Arzt? Antworten gibt ein Mediziner der Bonner Uniklinik.

Die Zeckenart, die in Deutschland am häufigsten vorkommt, ist der gemeine Holzbock. Sie ist unter anderem der Wirt für Borrelien und FSME-Viren. Die Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kommen aber nur in bestimmten Risikogebieten vor. „Außerhalb dieser Gebiete muss man sich wegen FSME keine Sorgen machen. Und es kommt nur bei zehn Prozent der Infektionen zu schweren Verläufen – wie einer Hirnhautentzündung“, sagt Dr. Till Dresbach von der Uniklinik Bonn. Zu den Risikogebieten zählen unter anderem Baden-Württemberg, Bayern und Teile von Hessen. Selbst dort ist nur ein geringer Teil der Zecken mit dem Virus infiziert. Laut Robert Koch Institut (RKI) zwischen 0,1 und fünf Prozent.

Borreliose ist die am häufigsten übertragene Krankheit

Die in Europa am häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung ist die Lyme-Borreliose. Anders als bei FSME ist das Auftreten der Bakterien, die die Krankheit verursachen können, nicht auf bestimmte Gebiete beschränkt. Bis zu 30 Prozent der Zecken sind mit Borrelien infiziert.

Der gemeine Holzbock kommt praktisch überall vor, wo es Pflanzen gibt – auch in Gärten oder Parks. Die Zecken klettern etwa auf Grashalme oder Gebüsche. Kommen Tiere oder Menschen vorbei, werden sie abgestreift und halten sich fest. „Die sitzen in der Regel 50 Zentimeter über dem Boden“, sagt Dresbach. Anders als oft angenommen, fallen sie nicht von Bäumen. Sie beißen auch nicht, sondern verankern sich beim Stich mithilfe kleiner Widerhaken an ihrem Stechrüssel in der Haut.