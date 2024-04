Erkrankung des zentralen Nervensystems So arbeitet eine Bonnerin mit Friedreich-Ataxie als Ärztin

Endenich/Bad Godesberg · Aufgrund einer seltenen Erkrankung ist Nadine Kleine aus Endenich in ihrer Motorik eingeschränkt und sitzt im Rollstuhl. Seit einem halben Jahr arbeitet die 28-Jährige als Ärztin in Weiterbildung im Neurologischen Rehabilitationszentrum Godeshöhe in Bad Godesberg. Wir haben sie besucht.

05.04.2024 , 05:00 Uhr

Auch in ihrer Wohnung ist Nadine Kleine mittlerweile auf einen Rollstuhl angewiesen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Bähr