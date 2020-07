Bauprojekt am ehemaligen Schamotte-Werk : Neubau auf Duisdorfer Fabrikgelände dauert noch Jahre

Duisdorf. Auf dem Areal des ehemaligen Schamotte-Werks in Duisdorf sollen Wohnungen entstehen. Doch die Planungen dauern auch wegen zu klärender Rechtsfragen an.

Solange der Kamin der ehemaligen Schamotte-Fabrik weithin sichtbar aufragt, passiert auf dem Gelände nichts. Dabei gab es im vergangenen Jahr wegweisende Neuigkeiten . Die Immobilie jenseits der Straße Am Burgweiher samt dem rund 7000 Quadratmeter großen Areal wurde an KölnGrund verkauft. Wie berichtet, war der einstige Eigentümer und Nachfahre des Fabrikgründers seit 2003 auf der Suche nach einem Interessenten.

Schulte: „In mehreren Gesprächen mit dem Investor wurden die Rahmenbedingungen einer baulichen Entwicklung erörtert.“ Insbesondere geht es um ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren. Zudem wird der Vorhabenträger in das Bonner Baulandmodell eingebunden. Das bedeutet, dass er beim Bau von Wohnungen an den Folgekosten der sozialen Infrastruktur beteiligt wird. Ziel des Modells ist, einen geregelten Rahmen zu schaffen und somit Transparenz und Sicherheit für alle an einer Planung beteiligten Akteure herzustellen. Im Mittelpunkt steht die Verpflichtung, 40 Prozent der geplanten Wohnungen zu den Bedingungen des geförderten Wohnungsbaus zu errichten und sich an den Kosten für einen Kita-Neubau zu beteiligen. Laut Verwaltung hat der Investor inzwischen ein Planungsbüro beauftragt.