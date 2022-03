Noémi Rohloff : Neue Kantorin kommt aus Langeoog

Noémi Rohloff freut sich schon auf Bonn. Foto: Stefan Hermes

Hardtberg Gebürtige Ungarin wird ab August Kirchenmusikerin der Evangelischen Kirchengemeinde Hardtberg



Die Evangelische Kirchengemeinde Hardtberg freut sich auf Noémi Rohloff, die zum 1. August ihre neue Kantorinnenstelle an Emmaus- und Matthäikirche antreten wird. Die Kantorei konnte die Kirchenmusikerin bereits im Februar bei einer 40-minütigen Chorprobe in der Matthäikirche kennenlernen. „Wir waren von der positiven Energie Rohloffs beeindruckt“, so Presbyterin Sabine Brinkmann. „Man bekam den Eindruck, dass sie uns schon lange kennt“, sagte Brinkmann gegenüber dem GA. Sie vermutet, dass es daran gelegen habe, dass es Rohloff auf der Insel Langeoog häufig gewohnt war, mit Touristen, die sie nicht kannte, spontan Musik zu machen.

Rohloff stammt aus Budapest, hat in Ungarn und Deutschland Kirchenmusik studiert und die vergangenen 13 Jahre als Kantorin auf Langeoog gewirkt. Seit 2014 leitet sie dort auch den Gospelchor Langeoog, bei dem etwa 50 Inselbewohner mitwirken. Neben traditionellen und neuen Gospels singt der Chor zudem afrikanische und Kirchentags-Lieder sowie Jazz- und Popsongs. Jährlich gab Rohloff mit ihrem Chor sieben Konzerte in der evangelisch-lutherischen Inselkirche zugunsten der Langeooger Stiftung Musik und war als einzige Musikerin auf der Insel für viele Veranstaltungen gefragt.

„Es ist wunderschön hier“, sagt sie in einem Telefonat mit dem GA über ihr Leben auf der Insel. Allerdings freue sie sich auch sehr auf den Hardtberg, wo sie sich zu 100 Prozent auf die Bereiche Kinderchorarbeit, Kantorei und Gottesdienste konzentrieren könne. Etwas Kopfzerbrechen bereitet ihr noch die Wohnungssuche in Bonn, da sie ihre 13-jährige Tochter und den neunjährigen Sohn erst zur Schule anmelden kann, wenn sie eine Wohnung gefunden hat. „Der Wechsel ist eine viel größere Baustelle als ich dachte“, sagt die alleinerziehende Rohloff. Dennoch sei sie froh, die Entscheidung für Bonn getroffen zu haben. „Jetzt habe ich noch die Kraft, einmal etwas Neues aufzubauen“, so die 45-jährige Ungarin, die vor Langeoog 30 Jahre in Budapest gelebt hatte.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Rohloff und darauf, dass nun nach zwei Jahren Karenz die Kirchenmusik sowohl in Emmaus als auch in Matthäi von einer erfahrenen, vielseitigen und sehr sympathischen Kantorin übernommen wird“, teilen der Arbeitskreis, der die Suche nach der neuen Chorleiterin unternommen hat, sowie das Presbyterium der Gemeinde mit. „Wir sind gespannt auf die Impulse und Akzente, die Rohloff setzen wird“, sagt Brinkmann. „Wir hoffen sehr, dass sich Frau Rohloff mit ihren beiden Kindern bei uns wohlfühlen wird.“