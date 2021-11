Kultur auf dem Bonner Brüser Berg : Neue Musikinstrumente für Talente

Brüser Berg Die Brüser Berger Konzerte gelten als Sprungbrett für junge musikalische Talente. Im Januar geht es mit der erfolgreichen Reihe weiter. Außerdem unterstützt die Klang-Kultur in Emmaus das Gymnasium in Ahrweiler.

Ralf Luckner ist Schatzmeister des ehrenamtlichen Arbeitskreises Klang-Kultur in Emmaus der evangelischen Hardtberggemeinde und auch des Vereins Brüser Berger Musikpreis. Der 80-jährige pensionierte Beamte behält Einnahmen und Ausgaben im Auge. Es ist kein großes Budget, daher ist es umso erstaunlicher, was die kleine Gruppe Ehrenamtlicher rund um Luckner, Elsa Funk-Schlör und Sabine Brinkmann übers Jahr an Konzerten in der Emmaus-Kirche auf die Beine stellt.