„Auf dem Hügel" : Neuer Blitzer in Endenich geplant

Seit die Tempo-30-Zone auf dem Hügel eingerichtet ist, kontrolliert die Stadt konsequent. Anwohner beschweren sich jedoch über Raser, die vor allem nachts und am Wochenende unterwegs sind. Foto: Stefan Hermes

Hardtberg/Bonn Laut Stadt halten sich Hardtberger Autofahrer an die geltenden Tempolimits. Anwohner sehen das jedoch anders. „Auf dem Hügel“ in Endenich will die Stadt nun einen Blitzanhänger einsetzen.