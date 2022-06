Verkehr in Bonn : Halteverbot im Schmittenpfädchen beschlossen

Verkehr in Bonn

Endenich Im Schmittenpfädchen wird es künftig ein komplettes Halteverbot geben. Grund ist, dass Anwohner oftmals wegen abgestellter Autos nicht mehr aus ihrer Einfahrt herauskommen.

Anwohner des Schmittenpfädchens ärgern sich immer wieder über parkende Autos vor ihrer Haustür. Denn die stünden oft so, dass sie mit ihren eigenen Wagen nicht aus der Ausfahrt rauskommen, weil auf der anderen Straßenseite andere Fahrzeuge stehen.

Mit ihrem Anliegen haben sich die Endenicher mit einem Bürgerantrag an die Stadt gewandt, der nun in der Bezirksvertretung Bonn behandelt wurde. „Es besteht ständig die Gefahr, das eigene oder ein fremdes Fahrzeug zu beschädigen“, so die Antragsteller.