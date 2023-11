Nahe bei den Menschen Neuer Lotsenpunkt in Duisdorf ist Anlaufstelle für allerlei Probleme

Die hohen Kosten für Energie und die steigenden Preise für Lebensmittel belasten momentan viele Menschen. Ein Weg aus den finanziellen Engpässen scheint oftmals aussichtslos. Auch Einsamkeit kann einen dunklen Schatten auf die Seele werfen. „Wir haben ein offenes Ohr für alle, die Sorgen haben und die jemanden brauchen, dem sie sich anvertrauen können“, sagt Monika Lorenz von der Engagementförderung an St. Rochus und Augustinus. Seit Ende Oktober gibt es dafür einen „Lotsenpunkt“ im Pastoralbüro an der Rochusstraße. Das Projekt wird gemeinsam von der Kirchengemeinde St. Rochus und dem Caritasverband der Stadt Bonn betrieben. „Wir sind da, wenn das Leben gerade zurechtgerückt werden muss“, so Lorenz.