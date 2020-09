Kostenpflichtiger Inhalt: Aquatraining in Medinghoven : Neues Rehazentrum bietet Physiotherapie für Pferde

Hengst Iskamar (7) trainiert auf dem Aquatrainer im Seahorse Pferdetherapie Zentrum in Medinghoven. Lora Biethahn passt auf. Foto: General Anzeiger/Niklas Schröder

Medinghoven Physiotherapie gibt es nicht nur für Menschen. In einem neuen Rehazentrum in Medinghoven am Wesselheideweg bietet die Pferdephysiotherapeutin Lora Biethahn unter anderem Aquatraining für die Vierbeiner an.