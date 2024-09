Neues Verkehrsmittel auf dem Hardtberg Erste Duisdorfer Rikscha wartet auf Fahrgäste

Die neue knallrote Rikscha ist das Angebot für zumeist ältere Fahrgäste für eine kleine Auszeit vom Alltag. Das Gefährt hat seinen Platz in der Garage am alten Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde in Duisdorf gefunden. „Eine Ausfahrt mit der Rikscha“, sagt Andreas Kirpal (49), „ist für unsere Fahrgäste und auch für die Piloten meist ein kleiner Glücksmoment.“ Weniger glücklich war allerdings der Zeitpunkt, als Kirpal zu Anfang der Corona-Pandemie zum Rikschafahren kam. Mit einigen seiner Telekom-Kollegen suchte er nach einer Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und stieß auf den Verein Radeln ohne Alter. Eine Proberunde mit dem Rikscha im Bonner Hofgarten überzeugte ihn von dem Konzept, älteren oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen die Möglichkeit zu geben, die Natur oder ihre Stadtviertel ohne Hektik oder Eile zu „erfahren“. Oftmals sind es Orte, die die Fahrgäste zu Fuß kaum noch erreichen können.