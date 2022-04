Kleingartenverein Derletal : Nicht immer herrscht Frieden in der Kleingartenanlage

Nach den ersten Frostnächten beginnt die Gartenarbeit im Derletal. Foto: Stefan Hermes

Duisdorf Nach den Frostnächten beginnt die Gartenarbeit in der Kleingartenanlage Derletal. Idyllisch liegt sie zwischen Hardtbergwald und Brüser Berg. Doch manchmal rumort es dort. Nicht nur Unstimmigkeiten zwischen den Pächterinnen und Pächtern sorgen für Ärger.



Von Stefan Hermes

Manchmal rumort es auch in der Idylle. Selbst wenn die Lage des Kleingartenvereins Derletal inmitten der Wald- und Wiesenflächen des viel besuchten Naherholungsgebiets zwischen Hardtbergwald und Brüser Berg kaum schöner sein könnte, ist auch hier nicht alles „Gold, was glänzt“. Die Ansprüche der 39 Gartenpächterinnen und Pächter sind oftmals so unterschiedlich, wie ihr Alter.

Zudem wurden einige Gartenlauben in den letzten Jahren mehrfach aufgebrochen und geplündert. Dreimal sind Lauben in den vergangenen zwei Jahren niedergebrannt. Damit ist der Geräuschpegel des teilweise nur 20 Meter entfernt verlaufenden Konrad-Adenauer-Damms nur noch ein eher kleiner Störfaktor im Gartenparadies.

Zahlen und Fakten In Deutschland gibt es 900.000 Kleingärten 899 Gartenparzellen verwaltet der Stadtverband der Bonner Kleingärtner in seinen 20 Mitgliedsvereinen. Laut dem Bundeverband Deutscher Gartenfreunde gibt es bundesweit 901.931 Kleingärten auf einer Fläche von 44000 Hektar - 47.928 in Nordrhein-Westfalen. Fünf Millionen Menschen nutzen einen Kleingarten mit Familie und Freunden in 13.453 Vereinen (Stand vom Februar 2022). In Bonn sind zurzeit alle Kleingärten verpachtet. Einige Vereine haben bereits ihre Wartelisten geschlossen. Man müsse davon ausgehen, dass es mehrere Jahre dauern könne, bis wieder ein Garten angeboten werde, teilt der Stadtverband Bonn der Gartenfreunde auf seiner Webseite mit. Über die Mitgliederliste auf der Webseite www.bonner-kleingaertner.de besteht die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit den Bonner Kleingartenvereinen. hsf

Schon 1979 entstand die Kleingartenanlage in der parkähnlichen Anlage. Viele Parzellenpächter sind schon Jahrzehnte dabei und verbringen einen großen Teil ihres Sommers in den meist liebevoll gepflegten Gärten. Auch Wera Tschekorsky Orloff (66) ist bereits seit 2009 Pächterin einer Parzelle. Seit elf Jahren ist sie nicht nur die Vorsitzende des Kleingartenvereins, sondern auch Vermittlerin zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen ihrer Vereinsmitglieder.

Kleingartenanlage Derletal: Vier Einbrüche im vergangenen Jahr

„Im letzten Jahr ist viermal bei mir eingebrochen worden“, sagt ein Kleingärtner, der namentlich nicht in Erscheinung treten will. Er habe zu viel Negatives über die Kleingartenanlage zu berichten. Zu viele Anfeindungen habe er erlebt. Nun hat er sich nach 17 Pächterjahren zum Verkauf seiner Laube entschieden. „Ich suche mir einen Kleingarten, wo mehr möglich ist“, sagt er.

Er ärgere sich maßlos über seine Nachbarschaft, die ihn zwar beobachtet und bei der Vorsitzenden anschwärzt, wenn er mit dem Auto ungenehmigt seinen Garten anfährt, um schwere Dinge abzuladen, andererseits jedoch bei den Einbrüchen und Diebstählen in seinem Gartenhaus nichts gesehen haben will.

Kaum habe er angefangen, seine Laube zu reparieren, sei ihm das wegen der Lautstärke verboten worden. Zünde er einen Grill an, werde er wegen Rauchbelästigung angeklagt. „Wenn mein Baumschnitt nur einen Tag zu lange liegen bleibt“, sagt er, „kommt Wera und fragt, warum das noch nicht weggeräumt ist.“

Wera Tschekorsky Orloff spricht auf Anfrage des GA allerdings von zweieinhalb Jahren, die sein Baumschnitt dort gelegen habe. Und dass es bei dem Fall des Pächters letztlich um absurde Grenzstreitigkeiten gehe, die auf eine Brombeere zurückzuführen seien. „Nein“, sagt Tschekorsky Orloff, „wir sind hier alle relativ moderat.“ Aber es gebe auch das Bundeskleingartengesetz. „Der Garten ist nur gepachtet. Er ist kein Besitz“, betont sie. Vermutlich gehört der enttäuschte Kleingärtner zu denen, die nun ihren Garten an einen der knapp 100 Antragsteller abgeben werden, die auf der Warteliste des Vereins stehen.

Immer mehr junge Familien haben einen Garten in Derletal

„In diesem Jahr werden voraussichtlich sechs Gärten ihre Besitzer wechseln“, sagt Tschekorsky Orloff. Es sei unüblich viel. Doch sie freue sich, weil sich damit ihr Verein allmählich verjünge. Inzwischen gebe es bereits acht junge Familien mit Kindern, die sich in der Kleingartenanlage ihr grünes Paradies geschaffen haben.

So etwa die Duisdorferin, die glücklich darüber ist, 2018 mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern nach zweijähriger Wartezeit die Parzelle im Derletal bekommen zu haben. „Ich finde vor allem die Gemeinschaft mit den Nachbarn so toll“, sagt sie und kann die Erfahrungen des erbosten Vereinskollegen nicht nachvollziehen. Gerade an den nun langsam wärmer werdenden Wochenenden sei „viel los“ in der Anlage, was sie auch sehr schön fände.

Tschekorsky Orloff weiß als Vorsitzende, dass das jedoch nicht allen Gartenbesitzern so geht. „Es gibt zwei Problematiken“, sagt sie. Zum einen gebe es ältere Vereinsmitglieder, die ihre Ruhe haben wollten und sich – nachdem ihre eigenen Kinder aus dem Haus sind – nicht mehr daran erinnern könnten, dass Kinder Krach machten. Doch diese Ruhe könne man ihnen nicht bieten. „Kinder sind immer willkommen. Das muss man auch als Rentner mal ertragen“, so die Vorsitzende. Und dann gebe es noch einige, die sieben Tage in der Woche Zeit hätten, ihre Gärten „mit der Nagelschere“ zu bearbeiten und sich dann über den Wildwuchs in Nachbars Garten aufregten.

Der Garten liefert vor allem Obst und Gemüse

„Öko ist gut“, sagt sie, „kann aber auch zu weit gehen.“ Wildwuchs sei nicht der Sinn eines Kleingartens. „Es ist sehr schwierig, einen Mittelweg zu finden.“ Es gehe nicht, dass man die Ökologie vorschiebe, weil man die Zeit zur Pflege nicht aufbringen möchte. „Natürlich wollen wir bienen-, insekten- und igelfreundlich sein“, sagt sie, „aber bitte alles nur in einem gewissen Rahmen.“

Wie für viele andere auch, ist für Tschekorsky Orloff ihr Garten vor allem ein Obst – und Gemüselieferant. In der Saison sei sie meist zwei volle Tage im Garten zugegen. „Ich möchte immer anbauen“, sagt sie lachend. Für sie gehören Paprika, Chili, Bohnen, Zucchini und Gurken genauso in die Erde, wie auch „massig Tomaten“.

Jedes Jahr mache sie mindestens 40 Gläser mit verschiedenen Tomatensorten ein. „Eine halbe Stunde kochen und einmachen“, sagt sie. „Und sonst nichts.“ Die Tomaten seien den ganzen Winter über köstlich. Jetzt beginnt für sie das Gartenjahr mit dem Durchsieben des Komposts, den sie anschließend auf den Beeten verteilt. Unkraut wird entfernt und Samen werden zu Hause vorgezogen. Salatpflanzen kauft sie hinzu. Vor einer Woche hat sie die ersten zwanzig Salate gesetzt. „Doch jetzt ist kein Fitzel mehr davon zu sehen“, sagt sie ratlos. „Nichts mehr da, alles weg.“ Ob es Tiere waren, weiß sie nicht.