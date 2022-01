Lärmschutz für Hardtberg : Noch mehr Verkehrslärm für Autobahn-Anwohner

Am Aufstieg zum Hardtberg herrscht auf der A 565 Tempo 130. Viele Politiker wollen ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern. Foto: Benjamin Westhoff

Hardtberg Lengsdorfer und Brüser Berger in den Wohngebieten an der Autobahn beschweren sich seit Jahren über unzureichenden Lärmschutz. Nach dem sechsspurigen Ausbau des Tausendfüßlers wird noch mehr Verkehr vor ihrer Haustür vorbeirauschen. Daher fordern Politiker Maßnahmen.

Jetzt muss es „kasalla“ geben, kündigt der CDU-Stadtverordnete Bert Moll an. Er fordert endlich besseren Lärmschutz für Brüser Berg und Lengsdorf entlang der Autobahn 565. Seit Jahren stehe das Problem der Verkehrs- und Lärmbelästigung im Raum. Bei der angrenzenden Bebauung handelt es sich hauptsächlich um Wohngebiete. Die Bezirksregierung als zuständige Straßenverkehrsbehörde hat für diesen Streckenabschnitt die Anordnung von Tempolimit und weitere Lärmschutzmaßnahmen bislang abgelehnt. „Tatsache ist aber, dass die Bevölkerung in den Ortsteilen massiv unter dem Autobahnlärm leidet“, sagt Moll. Denn das Verkehrsaufkommen habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen.