Ende des Adventsbasars in Matthäikirche : Notbremse wegen Überalterung

Duisdorf Zum letzten Mal organisierten acht Frauen ihren beliebten Adventsbasar in der Matthäikirche. Vorher wurden sie beim Reformationsgottesdienst verabschiedet. Auch in der Emmauskirche auf dem Brüser Berg steht ein Abschied bevor.

Was geschieht jetzt mit all den gestrickten und genähten Sachen, die auf dem Adventsbasar in der Matthäikirche am Sonntag nicht verkauft wurden? Denn es war der letzte seinesgleichen dort. Ab kommendem Jahr wird es den Adventsbasar nicht mehr geben. Am Publikum liegt das nicht. Die Damen vom Kreativen Arbeitskreis, die den Basar bislang organisiert hatten, waren immer zufrieden mit den Einnahmen, die sie einem guten Zweck zukommen ließen. Nein, es liegt an den Organisatorinnen selbst: die Älteste ist 92 Jahre alt, die meisten haben die 80 Jahre überschritten, Gabriela Kaufhold vom Leitungsteam ist mit fast 70 Jahren die Jüngste.