Ausgraben : Notfall-Konservierung bei minus 21 Grad

Im LVR-Landesmuseum werden archäologische Funde mit modernster Technik untersucht und konserviert. Foto: Stefan Hermes

Serie Bonn Es ist ein langer und aufwändiger Weg, bis ein archäologisches Fundstück im LVR-Landesmuseum archiviert oder ausgestellt wird. Doch gerade dabei geht es um Zeit. Zum Einsatz kommt Hightech.



Wenn es einen archäologischen Fund gibt, werden meist auch die Restauratoren oder Konservierungswissenschaftler des LVR-Landesmuseums eingeschaltet. „Der Boden ist für uns ein Archiv“, sagt Ute Knipprath. Mit dem Restaurierungsprojekt des vor der tunesischen Küste gefundenen Wracks von Mahdia kam die heutige Leiterin der LVR-Restaurierungswerkstätten 1989 in das Museum an der Colmantstraße. Hier landen viele der Fundstücke aus dem Bonner Raum bei den etwa 20 Expertinnen und Experten für Konservierung und Restaurierung des Museums.

Die an ihrem Fundort lediglich kartierten Fundstücke werden je nach Anforderung zunächst mikroskopiert, gescannt und geröntgt oder auch eingefroren. Immer mit dem Ziel, gefundenes Kulturgut als Quelle für die archäologische, kunsthistorische und kunsttechnologische Forschung zu sichern, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Knipprath hebt hervor, dass jeder Fund aus der Vergangenheit für die Archäologie wertvoll ist. Ob es sich dabei um eines der auf mehreren Paletten angelieferten Millionen von kleinsten Bruchstücken einer Wandmalerei handelt, die ganz aktuell im Bereich des Bonner Römerlagers gefunden wurden und nun von Knut Joachimsen in zeitlich kaum abzuschätzender Puzzlearbeit Erkenntnisse über die damaligen Innenräume und deren Wandmalereien sichtbar werden lassen, oder um in Schwarzrheindorf geborgene römische Schankeimer aus Eibenholz, deren metallene Beschläge Frank Willer unter das Mikroskop legt: Es geht den Restauratoren in ihrer weltweiten Vernetzung vor allem um einen Erkenntnisgewinn und die Bewahrung eines historischen Erbes.

Landesmuseum Archäologie hautnah erleben Das LVR-Landesmuseum ist das einzige kulturgeschichtliche Museum im Rheinland. Es ist das Rheinische Landesmuseum für Archäologie, Kunst und Kulturgeschichte und präsentiert die Entwicklung der Region von den Anfängen bis zur Gegenwart. Es ist das größte Museum des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) und zählt zu den führenden archäologischen Forschungsinstituten. Besucher erwartet in der Dauerausstellung eine erlebnisreiche Zeitreise von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Der weltberühmte originale Neandertaler (40.000 v.Chr.) ist ebenso zu sehen wie die Zeit der Römer durch eine der besten provinzialrömischen Sammlungen in Deutschland zu entdecken ist. LVR-Landesmuseum Bonn, Colmantstraße 14, 0228 2070-0, www.landesmuseum-bonn.lvr.de. Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen (außer montags) von 11 bis 18 Uhr.

Gesprenkelte Mauerreste sorgen für Glücksmoment

Während es für Joachimsen zu den großen Glücksmomenten zählt, wenn er in den versprenkelten Mauerresten kleinste Fragmente von Malereien entdeckt, die in der weiteren Forschung Aufschluss darüber geben könnten, wie die römischen Garnisonsunterkünfte ausgestattet waren, scheinen für Willer die Rätsel um Verzierungen und Inhalte der römischen Schankeimer zumindest ansatzweise gelöst zu sein. Es muss sich dabei um prachtvoll geböttcherte Eimer gehandelt haben, die nicht nur für das Met, dem Bier der Römer, genutzt wurden, sondern in einer Grabbeigabe auch die Knochen von Hähnen beinhalteten, was auf bisher in der Region unbekannte Hahnenkämpfe verweisen könnte, die womöglich eine Rolle im Leben des Bestatteten ausgemacht hatten.

Fundstücke werden der Restaurationswerkstatt oftmals in Form von Erdblöcken angeliefert, da auf den Baustellen nur wenig Zeit für die Freilegung und Auswertung der vermeintlichen Funde zur Verfügung steht. Mit Hightech-Anlagen zur Materialprüfung wird zunächst von Restaurator Holger Becker im zweiten Untergeschoss des Museums in einem bunkerähnlich abgeschirmten Raum der Erdblock geröntgt und analysiert bevor die restauratorische oder konservatorische Bearbeitung beginnen kann. „Dabei steht das Restaurierungskonzept schon fest, bevor wir mit der Arbeit anfangen“, sagt Knipprath. Man arbeite in der Restauration immer vom Ende her. Früh müsse man wissen, was mit dem Fundstücken passieren soll. Ob sie in der Vitrine eines Museums landen oder im Außenbereich zu sehen sein werden. Dabei spielten die zukünftigen thermischen Bedingungen eine entscheidende Rolle für die zu treffenden Konservierungsmaßnahmen.

Die von Frank Willer bearbeiteten Schätze verbergen sich wieder in Transportbehältern, deren teils Jahrtausende alter Inhalt mit individuell angepassten Schaumstoffummantelungen gesichert ist. Für den GA „befreit“ er einen einzigartigen Eimerbeschlag, der kurioserweise einen Krokodilkopf als Verzierung trägt. Der vermutlich um 550 n. Chr. entstandene Eibenholzeimer dürfte aufgrund seines reich mit Tierbildern verzierten Randbleches zu dem es nur wenig Vergleichstücke gibt, aus dem badischen Raum stammen. „Muss wohl ein Soldat auf seinen Reisen mit nach Beuel gebracht haben“, mutmaßt Willer.

Eingefroren bei minus 21 Grad

