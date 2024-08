Auch in Bonner Wäldern aktiv Hirschlausfliege breitet sich in NRW aus

Ihr Spitzname: fliegende Zecke. Ihre Heimat: Wälder in Bonn. Ihre Zahl: steigend. Die Hirschlausfliege verbreitet sich zunehmend in Nordrhein-Westfalen, so meldet es die Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“. Die Fliege hat es eigentlich auf Rehwild abgesehen, wie ihr Name schon nahelegt, allerdings saugt sie auch schon mal bei Menschen oder Hunden Blut, erläutert Peter Schmidt von der Biologischen Station in Bonn.