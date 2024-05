NS-Zeit in Bonn Nur die Tochter einer Bonner Familie überlebt den Holocaust

Schröter zeigt einen sogenannten Rot-Kreuz-Brief, der in der damaligen Zeit die Möglichkeit bot, mit Personen in Kontakt zu bleiben, die im Ausland lebten. In diesem Brief berichtete Jakob seiner Tochter Netti, dass die Familie am nächsten Tag abreisen werde. „Der Brief wurde am 18. Juli 1942 geschrieben. Am 19. Juli 1942 ist die Familie deportiert worden“, berichtet Schröter. Direkt nach der Ankunft im österreichischen Linz wurde die Familie am 24. Juli 1942 erschossen.