Einkaufsmarkt in Endenich : Nur die Handwerker dürfen in den Laden

Vor dem Eingang des Netto-Marktes in Endenich hängen Schutzplanen. Durch ein Loch kann man in eine leere Halle blicken. Foto: Niklas Schröder

Endenich In der Endenicher Einkaufsstraße stoßen Kunden derzeit auf eine Großbaustelle. Wegen Umbau ist bei Netto alles ausgeräumt. Die Kunden müssen bis zur Wiedereröffnung draußen bleiben.



Praktisch findet die 20-jährige Endenicherin, dass sie es zum Einkaufen nicht weit hat. Derzeit muss sie aber weitere Wege in Kauf nehmen. weil der Netto an der Endenicher, den sie meistens ansteuert, geschlossen ist. Bis Dienstag, 25. Oktober wird das Ladenlokal umgebaut, informieren Schilder vor dem Eingang. Der Eingang ist mit einer Schutzplane verdeckt. Aber durch ein Loch können Passanten in das Innere des Gebäudes spähen. Sie sehen derzeit eine leere, große Halle. Regale, Tische und Sortiment wurden weggeschafft, Kabel hängen von der Decke und ein neuer Fliesenboden ist in Arbeit.

Auf GA-Anfrage begründet eine Unzernehmenssprecherin die vorübergehende Schließung mit „Modernisierung der Filiale“. Da das Konzept des Marktes nicht mehr dem „modernen Netto-Konzept“ entspreche, werde das Gebäude nun umgestaltet. Im Zuge der Arbeiten wird unter anderem ein neuer Fliesenboden ausgelegt und das Lager umgestaltet. Letzteres diene zur „Optimierung von Arbeitsabläufen“, erklärt Unternehmenssprecherin Christina Stylianou. Außerdem soll in der Filiale ein neues Leergutlager entstehen. Auch die Fassade bekommt einen neuen Anstrich. „Hinzu kommt der Einbau einer Bake-Off Station mit einer Auswahl an frischen Brot- und Backwaren“, so Stylianou. Sie geht davon aus, dass die Kunden diese Veränderungen gut finden.

Geschäfte in der Umgebung

Vorab wurden die Endenicher durch ein Banner am Bauzaun und Schilder im Eingangsbereich über die Modernisierung informiert. Alternativ können Kunden die Filiale an der Rochusstraße in in Duisdorf aufsuchen. Am Dienstag, 25. Oktober soll der Netto-Markt in der Endenicher Straße wieder öffnen.

Eine Anwohnerin, die nur wenige Schritte zum Netto hat, kauft so lange bei einem anderen Discounter an der Erich-Hoffmann-Straße einkaufen. Von der Marktschließung hat die 28-Jährige erst durch ihre Mitbewohner erfahren. „Ich bin froh, wenn der Netto-Markt bald wieder öffnet“, sagt sie. Es sei eben praktisch, ein Lebensmittelgeschäft direkt nebenan zu haben. Ein anderer Kunde, Alex, hatte die Scnließung gar nicht mitbekommen. „Ich wollte rasch einkaufen, aber das Geschäft war geschlossen. Da erst habe ich das Hinweisschild gehen, vorher nicht“, sagt er. Unterdessen weicht der 45-Jährige auf den Aldi-Markt am Meßdorfer Feld aus.

Auf das neue Gesicht des Marktes ist er nun gespannt. „Die Sanierung war schon lange fällig“, sagt er. Ein Paar aus Duisdorf, das regelmäßig mit dem Auto in die Endenicher Einkaufsstraße fährt, hatte bereits im Vorfeld von der Schließung erfahren. Das habe sich bis nach Duisdorf herumgesprochen, sagt der Mann. Eine Rentnerin geht mit ihrem Korb lieber im Norma-Markt in der Von-Weichs-Straße einkaufen. Sortiment und Konzept passten eher zu ihren Kaufgewohnheiten“, sagt die Rentnerin.