Bewirtschaftung am Meßdorfer Feld : Nur noch Pferdemist und Kompost als Dünger

Duisdorf Sascha Hellenthal ist als 16-Jähriger in die Bewirtschaftung des Meßdorfer Feldes hineingeraten. Jetzt hat er das Land von Josef Berg übernommen.

90 Hektar bewirtschaften kann, sehr genau. Auch wenn er nun als Pächter das nach seinen Angaben in mehr als 200 Parzellen mit teilweise bis zu zehn Eigentümern zerklüftete Ackerland in Eigenverantwortung bewirtschaftet, hat sich in seiner alltäglichen Arbeit für ihn nicht viel verändert.

Auf die Frage, was die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft in Zukunft für ihn bedeute, sagt Hellenthal nur wortkarg, „weniger Arbeit.“ Der Pflanzenschutz werde in Zukunft komplett wegfallen und den Mineraldüngerstreuer könne er nun abgeben. „In Zukunft werden wir nur noch mit organischem Dünger wie Pferdemist und Kompost arbeiten, den ein Lohnunternehmer ausbringt“, sagt er und zieht das Fazit, dass „im Endeffekt nicht viel anders ist“. Die Besucher des Meßdorfer Feldes würden den Besitzerwechsel kaum spüren. „Es fahren die gleichen Maschinen und ab und zu wird auch Josef Berg zu sehen sein“, so Hellenthal. Auch im kommenden Jahr wird seine Ernte noch als „Umstellungsware“ in die Genossenschaft gehen. Wie er darüber hinaus seine Ernte vermarkten kann, sei noch ungewiss. Erst im dritten Jahr werde es sich bei seinem eingebrachten Getreide und Pflanzungen um Ökoware handeln. „Wo die dann hingeht“, sagt er, wisse er noch nicht. Er sei mangels Lagerflächen darauf angewiesen, seine Ernten direkt vom Feld in die Raiffeisen-Genossenschaften nach Gelsdorf, Stotzheim oder Rheinbach zu fahren. Man müsse abwarten, so Hellenthal, ob sich auch der Landhandel bis dahin biozertifiziert habe und seine Ernten abnehmen könne. Ansonsten werde er zunächst seine Bioware weiterhin im konventionellen Handel vermarkten müssen.