Kostenpflichtiger Inhalt: Fußwege in Medinghoven : Öffentlicher Fußweg stört Anwohner

Den Schleichweg am Europaring darf jeder benutzen. Anwohner sind beunruhigt, weil auch Einbrecher dort lauern können. Foto: Benjamin Westhoff

Medinghoven. Anlieger eines Fußwegs in Medinghoven beklagen Treffen von Jugendlichen und fürchten Diebe. In einem Antrag fordern sie die Umwandlung des Wegs in eine private Fläche.