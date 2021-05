Hardtberg-Gymnasium in Bonn : Opernsänger verraten, ob man vom Singen Muskelkater bekommt

Brüser Berg Zwei echte Operntenöre im Musikunterricht – das war für Schüler des Hardtberg-Gymnasiums eine Überraschung. Die Stunde per Videokonferenz mit Santiago Sánchez und Kieran Carrel von der Bonner Oper gestaltete sich lebhaft.

Ungezwungen und lebhaft schalteten sich die beiden Operntenöre in die Videokonferenz ein. Das Eis zu den Schülerinnen und Schülern war schnell gebrochen. Sánchez und Carrel erzählten über ihren Alltag und ihre professionelle Herangehensweise an ihren Beruf. Die Schüler gingen mit und stellten interessante Fragen: „Was macht man, wenn man auf der Bühne auf einmal lachen muss?“ Außerdem wollten sie wissen, wie die Sänger mit der Corona-Krise zurechtkommen. Und: „Bekommt man vom Singen Muskelkater?“ Sánchez und Carrel blieben keine Antwort schuldig. Selbstverständlich gab es auch einen musikalischen Teil. Die Profis präsentierten Gesangsübungen, kurze Sequenzen aus der Oper und gaben Tipps zum Singen. Wichtig sei beispielsweise, dass der Sänger sehr aufrecht sitzen muss, damit die Luft gut herausströmen kann

Kein Muskelkater vom Singen

Am Ende waren Kinder und Opernsänger mit dem ersten Onlinetreffen zufrieden. „Leider ist Oper manchmal zu entfernt oder komplex für junge Leute. Deswegen hat es mich gefreut, ihnen ein wenig über unseren schönen Beruf erzählen zu können“, resümierte Sánchez. Carrel fügte hinzu: „Es war interessant, den eigenen Beruf durch die Augen und Fragen der Schüler zu sehen. Das regt einen zum Nachdenken an, was besonders momentan, in all der Stille ums Kulturleben, ein tolles Gefühl ist.“ Die Schüler hatten dazu gelernt. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass sie echte Opernsänger treffen. Und sie wissen jetzt auch, dass man vom Singen keinen Muskelkater bekommt.